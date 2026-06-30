Новини от бюлетина на МВР за изминалото денонощие на територията на Благоевградска област

Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за извършена, в периода от 05.06.2026 г. до 27.06.2026 г., кражба на златни накити от частен дом в гр. Благоевград. Стойността на нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образуван заявителски материал.

На 29.06.2026 г. в РУ-Петрич е съобщено, че за времето от 18:30 часа на 28.06.2026 г. до 12:00 часа на 29.06.2026 г. са срязани четирите гуми на лек автомобил „БМВ“, паркиран пред частен дом в гр. Петрич. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 15:40 часа на 29.06.2026 г. в района на разклона за с. Мосомище и с. Ново Лески е станало ПТП, при което влекач „Рено“ с прикачено полуремарке, управляван от 46-годишен мъж от с. Карабунар, общ Септември, предприемайки изпреварване е блъснал колесен трактор с 52-годишен водач от с. Теплен, който в този момент е завил на ляво. Водачът на трактора е пострадал с фрактура на прешлени и фрактура на лопатката на едната ръка.

От полицейски служители на РУ-Петрич, около 14:18 часа на 29.06.2026 г. на ПП 1 Е-79 в зоната на граничния преход Кулата е спрян товарен автомобил „Ман“, управляван от 43-годишен чужд гражданин. При извършената проверка с техническо средство е установено, че водачът шофира с наличие на 1,31 промила алкохол в издишания от него въздух. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа . По случая е образувано бързо производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 29.06.2026 г. до 08:00 часа на 30.06.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети 3 пожар.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 30.06.2026 г. около 07:27 часа е получен сигнал за пожар в производствена база за тоалетна хартия в гр. Гоце Делчев. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: – ел. табло, кабели и машина. Вероятна причина – техническа неизправност на машина.