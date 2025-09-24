НачалоАктуално
По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград разпространител на наркотични вещества е с мярка за неотклонение „задържане под стража“

В резултат на проведена специализирана полицейска операция за противодействие разпространението на наркотични вещества е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, изр. 1, пр. 4 от НК.

В качеството на обвиняем по делото е привлечен 38-годишният П.Н. Същият през 2015 г. е изтърпял наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година за същото по вид престъпление.

При претърсване на втори етаж на обитавана от обвиняемия жилищна къща в гр. Петрич и на паркирания пред нея лек автомобил са били открити и иззети  44 грама кокаин, 1,59 грама амфетамин, бяло кристалообразно вещество – 168 грама, чийто състав ще бъде установен със съответната експертиза, както и везна. Освен това на различни места в стаята са били намерени различни по номинал банкноти на стойност около 60 000 лева и 9 000 евро.

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия П.Н.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

