Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 22:10 часа на 15.06.2026 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение от 30-годишна благоевградчанка, че в жилище в гр. Благоевград, обитавано от 39-годишен чужд гражданин, същият й е нанесъл удар в областта на главата. Мъжът е задържан от пристигналите незабавно на място полицейски служители, като в дома е намерена и иззета около 1,70 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 21-годишен мъж от гр. Петрич. Около 00:45 часа на 15.06.2026 г. след възникнал спор в района на ул. „Явор“ в гр. Петрич, същият е нанесъл порезна рана в областта на лицето на 21-годишен негов съгражданин. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 15.06.2026 г. до 08:00 часа на 16.06.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 7 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 5 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети 4 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 15.06.2026 г. около 16:06 часа е получен сигнал за пожар в сухи треви и обор в землището на с. Железница, общ. Симитли. Погасен от екип на РСПБЗН-Благоевград. Щети – кабел за оптика, конектори за фотоволтаични панели и опушени греди. Вероятна причина – в процес на установяване.