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Продължава премахването на крайпътна растителност между 37-и и 56-км от АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
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През следващите дни – от 20-и до 26 юни, продължава премахването на крайпътна растителност между 37-и и 56-и км от АМ „Струма“ в област Кюстендил. Поради това от 7 ч. до 16:30 ч. поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. По време на работите по трасето трафикът ще преминава в активната лента.

С изпълнение на предвидените дейности ще се подобри видимостта в отсечката и ще се повиши безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

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