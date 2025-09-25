Цирк „Ориент“ гостува в Благоевград с модерна и атрактивна програма

Любителите на цирковото изкуство в Благоевград ще имат възможност да се насладят на впечатляващи спектакли, след като Цирк „Ориент“ разпъна своята шатра в парк „Македония“. Гостуването ще продължи от 25 септември до 5 октомври 2025 г., като зрителите могат да очакват незабравими емоции и богата програма.

Посетителите ще станат свидетели на дресура на животни – от магарета и кози до екзотични птици и камили. Очакват ги още екстремни изпълнения, акробатика, жонгльори и много смях с любимите клоуни Янко и Мики.

Организаторите обещават модерна и разнообразна програма, подходяща както за деца, така и за възрастни.

Програма и часове на представленията

Делнични дни – от 18:30 ч.

Събота и неделя – от 11:00 ч. и 16:30 ч.

Финално представление: неделя, 5 октомври, от 11:00 ч.

Цени на билетите

Възрастни и деца над 10 години : Ложа – 30 лв. Сектор – 25 лв.

Деца до 10 години : 15 лв. (ложа или сектор)

Деца под 2 години: безплатно (без право на място).

Билети могат да бъдат закупени онлайн на официалния сайт: www.circusorient.com, както и на касата пред цирка – всеки ден от 10:00 до 19:00 ч.

За повече информация тел. 088 834 4467 (от 10:00 до 19:00 ч.).