Цирк „Ориент“ гостува в Благоевград с модерна и атрактивна програма

Любителите на цирковото изкуство в Благоевград ще имат възможност да се насладят на впечатляващи спектакли, след като Цирк „Ориент“ разпъна своята шатра в парк „Македония“. Гостуването ще продължи от 25 септември до 5 октомври 2025 г., като зрителите могат да очакват незабравими емоции и богата програма.
Посетителите ще станат свидетели на дресура на животни – от магарета и кози до екзотични птици и камили. Очакват ги още екстремни изпълнения, акробатика, жонгльори и много смях с любимите клоуни Янко и Мики.
Организаторите обещават модерна и разнообразна програма, подходяща както за деца, така и за възрастни.
Програма и часове на представленията
-
Делнични дни – от 18:30 ч.
-
Събота и неделя – от 11:00 ч. и 16:30 ч.
-
Финално представление: неделя, 5 октомври, от 11:00 ч.
Цени на билетите
-
Възрастни и деца над 10 години:
-
Ложа – 30 лв.
-
Сектор – 25 лв.
-
-
Деца до 10 години: 15 лв. (ложа или сектор)
-
Деца под 2 години: безплатно (без право на място).
Билети могат да бъдат закупени онлайн на официалния сайт: www.circusorient.com, както и на касата пред цирка – всеки ден от 10:00 до 19:00 ч.
За повече информация тел. 088 834 4467 (от 10:00 до 19:00 ч.).