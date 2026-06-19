Районна прокуратура – Благоевград предаде на съд обвиняем за упражняване на адвокатска професия без необходимата правоспособност

Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Петрич, внесе в съда обвинителен акт срещу В.Ц. – обвиняем по дело за извършено престъпление по чл. 324, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК – упражняване на професия без съответна правоспособност.

Обвиняемият В.Ц. живее в гр. Сандански и е криминално проявен. Осъждан е 13 пъти за престъпления от общ характер, като понастоящем е реабилитиран.

В периода от лятото на 2022 г. до 10.01.2024 г. В.Ц. работил като адвокатски сътрудник в адвокатско дружество в гр. Благоевград.

През 2023 г. обвиняемият се записал в няколко онлайн курса на юридическа тематика, организирани от различни образователни организации. След приключването им той подал заявление за членство в Американската асоциация на юристите (АВА) – доброволна професионална организация на адвокати, юристи и студенти по право в САЩ.

Издадените на В.Ц. сертификати за преминати онлайн курсове и членството в АВА не представляват завършено висше юридическо образование и не дават право за упражняване на адвокатска професия в Република България.

Обвиняемият никога не притежавал юридическа правоспособност, нито някога е бил вписван като действащ адвокат в някоя от адвокатските колегии в България. Той не отговарял на задължителните изисквания на Закона за адвокатурата за правомерно упражняване на адвокатската професия.

Въпреки това през 2023 г. В.Ц. започнал да се представя пред различни лица за адвокат и да предлага правни услуги. Той превеждал юридически консултации, изготвял жалби, пълномощни и други документи, подавал книжа в съдилища и участвал в съдебни производства като процесуален представител на свои клиенти.

В един от случаите обвиняемият разяснил на гражданин реда за обжалване на наказателно постановление, изготвил жалба от негово име и я внесъл в Районен съд – Петрич, където било образувано дело. Впоследствие се явил в съдебно заседание като пълномощник на жалбоподателя.

След извършена проверка съдът установил, че В.Ц. не притежава необходимата правоспособност да упражнява адвокатска професия и го отстранил от участие в производството. Материалите били изпратени на прокуратурата и на Адвокатска колегия – Благоевград, след което било образувано досъдебно производство.

Независимо от констатациите на съда В.Ц. продължил неправомерно да упражнява адвокатска дейност. Само месец по-късно – през март 2024 г., той отново участвал в съдебно заседание по гражданско дело в Районен съд – Петрич като процесуален представител на страна по делото, като заявил пред съда, че притежава юридическо образование, придобито в чужбина.

В хода на разследването е установено, че обвиняемият убеждавал свои клиенти да му предоставят нотариално заверени пълномощни за представителство пред съдилищата в страната, като създавал у тях убеждението, че има право да упражнява адвокатска професия.

Делото продължава в Районен съд – Петрич.