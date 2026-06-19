Обвиняем за блудство с малолетно дете е предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Благоевград

Районна прокуратура – Благоевград за шест месеца приключи действия по разследване по досъдебно производство за извършени блудствени действия спрямо малолетно лице – престъпление по чл. 149, ал. 2, т. 4, пр. 1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С обвинителен акт на съд е предаден 73-годишният Т.К.

В хода на разследването е установено, че есента 2025 г. Т.К. работел като преподавател по музика в читалище, където му бил предоставен кабинет.

За учебната 2025/2026 г. в клас по цигулка било записано 10-годишно момиче, за което обвиняемият определил график за индивидуални занятия – 2 пъти седмично.

В периода м. октомври – м. декември 2025 г. Т.К. многократно извършил блудствени действия по възбуждане на полово желание без съвкупление спрямо момичето.

Пострадалата споделила за случилото се на майка си. След подаден сигнал до органите на МВР било образувано досъдебно производство, а Т.К. задържан и привлечен към наказателна отговорност.

Понастоящем обвиняемият Т.К. е с мярка за неотклонение „домашен арест“.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.