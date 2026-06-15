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До 18 юни за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в два участъка на път I-1 в област Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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От утре – 16 юни, до 18 юни (четвъртък), между 8 ч. и 17 ч., за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на път I-1 Благоевград  Кулата. При изпълнение на дейностите трафикът в отсечките Стара Кресна  Кресна /от км 392 до км 402/ и Сандански – Ново Делчево /от км 421 до км 423/ ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

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