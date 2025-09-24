Общо 120 училищни STEM центъра се изграждат в Благоевградска област

Mинистърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов STEM център в Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост “Гоце Делчев” в Благоевград.

STEM центърът е финансиран с 252 000 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост, като обединява направленията „Дизайн и 3D прототипиране“ и „Математика и информатика“. Изградени са 28 работни станции с компютри за учениците, графични дисплеи и интерактивна дъска със сензорен екран и множество елементи, които улесняват учебния процес. Всичко това ще позволи на учениците да разработват свои дизайнерски проекти.

В новосъздаденото пространство ще има часове по математика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. Ще има и учебна практика по професионалните предметни дисциплини, съобщи директорът на гимназията Димитрина Иванова.

„Искаме не просто да научим учениците да работят с техника, а да разбират взаимодействията, да ги осмислят и да правят функционални връзки. Това ще насърчат и новите STEM центрове“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. По думите му STEM средата е стимул за насърчаване на интереса към математиката и природните науки, но и за разгръщане на професионалното образование „Създават се много по-добри условия, има много повече ресурси да се онагледят различни теми и понятия“, каза министърът. Той участва и в училищния подкаст.

Министър Вълчев провери и дейностите по изграждането на нов STEM център в Националната хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” в града заедно с областния управител Георги Динев и с началника на Регионалното управление на образованието в Благоевград Ивайло Златанов. Ремонтните дейности вече са приключили и кабинетите могат да приемат ученици, очаква се само доставка на софтуерни продукти за устройствата в него.