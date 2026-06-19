България получава близо 1 млрд. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

„Европейската комисия даде положителна оценка на четвъртото искане за плащане на България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Страната ни ще получи близо 1 милиард евро, жизненоважна подкрепа за бюджета и за продължаването на ключови инвестиции в страната,“ заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов.

„Днешният резултат показва, че когато има ясна политическа воля, добра координация и последователност, България може да защитава успешно своя интерес“, заяви вицепремиерът Атанас Пеканов.

Ключово за този положителен резултат от преговорите, финализирани при мисията на ЕК в София преди две седмици, е било изпълнението на ангажиментите в сферата на правосъдието и съдебната реформа, отчете вицепремиерът.

“Благодаря специално на министър-председателя Румен Радев за ясната политическа подкрепа и за ангажимента, заявен в разговорите с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен преди две седмици, както и на колегите министри Николай Найденов и Иван Демерджиев за работата по финализирането на тези две реформи, свързани със създаването на Антикорупционната комисия и подобренията в механизма за отчетност на главния прокурор. Благодаря и на народните представители от “Прогресивна България” и всички други групи, които осигуриха необходимата подкрепа за приемането на законодателните промени”, подчерта той.

Средствата от четвъртото плащане са необходими за конкретни инвестиции, достигащи до хората в цялата страна:

▸ Над 2 000 STEM центъра в българските училища – модерно образование и умения за професиите на бъдещето.

▸ Модернизирани детски и онкологични лечебни заведения и 23 специализирани центъра за лечение на инсулти.

▸ Национална система за въздушна спешна помощ със 7 медицински хеликоптера.

▸ Над 73 дома за възрастни хора в цялата страна.

▸ Нови влакове и локомотиви за по-добра свързаност и регионално развитие.

„Хората няма да оценяват Плана по броя изпратени писма до Брюксел, а по това дали виждат по-добри училища, по-добри болници и по-добри условия за живот около себе си”, заяви Атанас Пеканов.

Службите на Европейската комисия са оценили 23 от общо 26 етапа и цели по четвъртото плащане като изпълнени удовлетворително. Сред тях са ключови реформи в областта на върховенството на правото, професионалното образование и обучение, електрическата мобилност и интегрирания обществен транспорт.

“Особено значимо е, че България изпълни необходимите условия и по отношение на задържани средства от предходни плащания. Реформата за механизма за отчетност на главния прокурор отключва допълнителни 150 милиона евро, които ще бъдат изплатени заедно с петото плащане до края на годината”, добави Атанас Пеканов.

Вицепремиерът обърна внимание, че до 31 август 2025 г. България трябва да изпълни и отчете мерките по петото и последно искане за плащане, възлизащо на 1,677 млрд. евро. Следващите два месеца изискват пълна мобилизация на всички министерства, институции и бенефициенти, посочи той.