Открити са реновираните сгради на районното управление и КАТ в Гоце Делчев

Подобряването на условията на труд на полицейските служители ще допринесе за по-голяма отговорност при изпълнението на служебните им задължения, заяви заместник-министър Емил Ганчев при откриването. Той им пожела здраве и професионални успехи и „така, както бдят за живота и здравето на хората, да пазят и своя живот“. Ганчев благодари на фирмите, участвали в изпълнението на проекта.

На церемонията присъстваха областният управител на Благоевград Васил Трендафилов, директорът на ОДМВР-Благоевград старши комисар Илия Тупаров, директорът на РДПБЗН комисар Боян Кондуров, председателят на Окръжния съд Петър Узунов, кметът на община Гоце Делчев Владимир Москов, кметове и ръководители на съседни общини. Лентата на обновената сграда прерязаха заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев и областният управител Васил Трендафилов. Отслужен бе водосвет за здраве от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим.

Проектът е финансиран по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в рамките на инвестиция С4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), като по същата процедура са обновени и сградите на КАТ-Благоевград, КАТ-Петрич и СОД при РУ-Разлог.

С приключването на проекта са намалени енергийните разходи, подменени са дограмата и осветлението, изградена е система за отопление и инсталиране на фотоволтаична централа за собствени нужди, ремонтирани са покривите на сградите и са изпълнени множество мерки за пожарна безопасност, осигурени са достъпна среда за хората с увреждания и по-добри условия както за служителите, така и за гражданите.