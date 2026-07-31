Какви са новите цени на винетките от 1 август

От 1 август 2026 г. влизат в сила нови цени на винетките за автомобилите до 3,5 тона и къмпинг автомобилите от категория М1. В Държавен вестник днес е публикувано постановлението за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.
От 1 август цените на винетките ще бъдат:
- Годишна – 64,50 евро;
- Тримесечна – 35,90 евро;
- Месечна – 19,90 евро;
- Седмична – 10 евро;
- Уикенд – 6,60 евро;
- Еднодневна – 5,30 евро.
С постановлението се променя и размерът на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро.
До 22 часа на 31 юли ще може да се купи винетка на старите цени. След 22 ч. тази вечер ще започне процесът на актуализация на системата и винетки на новите цени ще може да се купят след 1 часа на 1 август. Припомняме, че системата за онлайн продажба дава възможност винетката да бъде купена до 30 календарни дни преди датата на нейната активация. Това означава, че до 22 часа днес – 31 юли всеки, чиято настояща винетка изтича през август, може да купи нова по досегашната цена. Например, ако годишната винетка изтича на 20 август, новата може да бъде закупена до 22:00 часа на 31 юли с начало на валидност на новата след изтичане на настоящата, като за нея ще бъде заплатена досегашната цена.