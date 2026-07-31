Какви са новите цени на винетките от 1 август

С постановлението се променя и размерът на компенсаторната такса за същата категория пътни превозни средства. От 1 август тя е 46,50 евро.

До 22 часа на 31 юли ще може да се купи винетка на старите цени. След 22 ч. тази вечер ще започне процесът на актуализация на системата и винетки на новите цени ще може да се купят след 1 часа на 1 август. Припомняме, че системата за онлайн продажба дава възможност винетката да бъде купена до 30 календарни дни преди датата на нейната активация. Това означава, че до 22 часа днес – 31 юли всеки, чиято настояща винетка изтича през август, може да купи нова по досегашната цена. Например, ако годишната винетка изтича на 20 август, новата може да бъде закупена до 22:00 часа на 31 юли с начало на валидност на новата след изтичане на настоящата, като за нея ще бъде заплатена досегашната цена.