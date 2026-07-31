Окръжният съд в Благоевград потвърди определение, с което на обвиняем за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“

Окръжният съд в Благоевград определи като правилно и законосъобразно определението на Районният съд в Сандански, с което е взета мярка „гаранция в пари“ в размер на 1022,58 евро по отношение на мъж от Сандански.

Окръжните съдии приеха, че първоинстанционният съд правилно е направил извод за наличието на обосновано предположение, че обвиняемият е автор на деянието, за което му е повдигнато обвинение. Същевременно съдебният състав, прецени че не са налице данни, които да сочат реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление.

Според въззивната инстанция целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати чрез налагането на „парична гаранция, която е най-адекватната в конкретния случай. При определянето ѝ съдът е съобразил степента на обществената опасност на деянието, обстоятелството, че обвиняемият не е осъждан, както и неговото семейно положение.

Определението на Окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване