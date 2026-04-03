Остава в ареста водачът, шофирал на АМ „Струма“ с 5,95 промила алкохол и след употреба на кокаин

По искане на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 39-годишния С.И., привлечен в качеството на обвиняем за управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол и наркотично вещество – престъпления по чл. 343б, ал. 1 и по чл. 343б, ал. 3 от НК.

Около 08,15 ч. на 01.04.2026 г. на АМ „Струма“ С.И. шофирал лек автомобил, когато бил спрян за проверка. По надлежния ред е било установено наличие на 5,95 промила алкохол в кръвта му. С техническо средство той бил тестван за употреба на наркотично вещество с отчетен положителен резултат за наличие на кокаин.

Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.