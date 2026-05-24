Временна организация на движението в Благоевград заради баловете

Във връзка с провеждането на абитуриентските балове на територията на Благоевград, в периода от 23 до 26 май 2026 г. ще бъде въведена временна организация на движението, както и забрана за паркиране и престой на моторни превозни средства в определени райони. Мерките имат за цел да осигурят безопасност и нормално протичане на празничните събития.

На 24 май 2026 г. ще бъде въведена и допълнителна временна забрана за движение на МПС по ул. „Христо Смирненски“ в участъка от кръстовището с ул. „Митрополит Борис“ до кръстовището с ул. „Трети март“, за времето от 09:00 до 12:00 часа.

В останалите дни от 23 до 26 май 2026 г. ще бъдат въведени ограничения за движение на моторни превозни средства, с изключение на участниците в мероприятията и градския транспорт. Ограниченията ще важат от 14:00 до 18:00 часа по ул. „Свобода Бъчварова“ – в участъка от ул. „Джеймс Баучер“ до бул. „Св. Димитър Солунски“, като за обходни маршрути са определени ул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Васил Левски“.

От 17:00 до 21:00 часа движението ще бъде ограничено по ул. „Александър Стамболийски“ – от кръстовището с ул. „Христо Силянов“ до кръстовището с ул. „Полковник Дрангов“, както и по бул. „Св. Димитър Солунски“, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в района на хотел „Ален Мак“ и ул. „Митрополит Борис“ до кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“.

В същия период ще бъде въведена и забрана за паркиране и престой на моторни превозни средства в същите участъци и часови диапазони – от 14:00 до 18:00 часа по ул. „Свобода Бъчварова“, както и от 17:00 до 21:00 часа по бул. „Св. Димитър Солунски“, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Митрополит Борис“ до ул. „Стефан Стамболов“.