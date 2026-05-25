Води се разследване за смъртта на 16-годишно момиче в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
Под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се провежда разследване във връзка с настъпила смърт на 16-годишно момиче след падане от петия етаж на жилищен блок в кв. „Струмско“ в гр. Благоевград.

В хода на разследване е повдигнато обвинение на 20-годишен мъж от гр. Благоевград за престъпление по чл. 115 от НК – умишлено убийство.

Проведени са множество действия по разследване – разпити на свидетели, огледи на местопроизшествието, назначени са различни по вид експертизи с цел изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

С постановление на Окръжна прокуратура – Благоевград обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Окръжен съд – Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо лицето.

Работата по случая продължава.

