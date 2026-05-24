Трагедия в Благоевград: намериха мъртво непълнолетно момиче пред блок в кв. “Струмско”

Около 00:03 часа на 24 май е получен сигнал, че пред жилищен блок в ж.к. “Струмско” в Благоевград лежи момиче в безпомощно състояние. Пристигналите незабавно на място полицейски служители са установили, че момичето, което е непълнолетно, е починало.

При извършен оглед на мястото от другата страна на жилищната сграда полицаите са открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота, допълват от полицията в Благоевград.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност по случая се установява, като единият от тях е бил в апартамент в жилищната сграда във видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в Благоевград. По първоначална информация, младежите са употребили наркотично вещество, допълват от полицията.

Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура.