Благоевград празнува 24 май в сянката на безпрецедентна трагедия, общината не отмени празничната програма

С тежко усещане и смесени чувства Благоевград отбелязва днешния 24 май – Деня на българската просвета и култура и официален празник на града. Традиционното празнично настроение в областния център бе напълно помрачено от безпрецедентната трагедия, разиграла се в полунощ в квартал „Струмско“, при която загина непълнолетно момиче, а момче се бори за живота си след падане от жилищен блок.

Вместо обявяването на ден на траур или незабавно свиване на празничната програма в знак на съпричастност и уважение към паметта на загиналото дете, местната власт проведе по план пълния мащаб на честванията. По улиците премина традиционното шествие, а вечерните концерти и масови тържества останаха в сила, сякаш градът не е преживял един от най-тежките си удари през последните години.

Решението на кметския екип да не спре празничната машина – или поне да отмени развлекателната вечерна програма – предизвика вълна от сериозно недоволство сред местната общественост. Според мнозина граждани и обществени фигури, моралът и елементарното човешко достойнство са изисквали незабавна реакция и отмяна на тържествата. Вместо това Благоевград се оказа в парадоксалната и грозна ситуация да празнува под звуците на шумни концерти, докато полицията и прокуратурата разследват тежкия инцидент, свързан със съмнения за употреба на наркотици сред младежи.

Въпреки че официалните лица се включиха в протоколните събития на площад „Македония“, сред присъстващите граждани празничният дух липсваше.

Вълната от възмущение в социалните мрежи и по улиците на града показва, че за голяма част от благоевградчани решението на кмета Методи Байкушев да не спре тържествата ще остане сериозно петно върху управлението му. Местната общественост настоява не просто за писмени съболезнования, а за реални действия – както по отношение на поемането на морална отговорност за днешния ден, така и за незабавни мерки срещу разпространението на наркотици в града, за да не се допускат повече подобни трагедии.

Разследването на Окръжната прокуратура тепърва ще изяснява фактите около смъртта на непълнолетното момиче, но моралната присъда за липсата на адекватна институционална реакция в този черен 24 май вече е произнесена от хората на Благоевград.