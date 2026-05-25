Жена от София загина при тежка катастрофа край разклона за Черниче

Около 14:55 часа на 25.05.2026 г. на ПП 1 Е-79 след гр. Симитли в района на разклона за с. Черниче е станало ПТП, при което е загинала 60-годишна жена от гр. София. По първоначални данни, при изпреварване, управляваният от нея лек автомобил се е блънал в друг лек автомобил и навлизайки в лентата за насрещно движение се е ударил в товарен автомобил, който бил паркиран в отбивка на пътя. Пътят е затворен и в двете посоки. Леките автомобили се пренасочват по обходен маршрут от полицейските служители, а товарните автомобили изчакват на място.