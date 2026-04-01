АПИ: На 3 април шофьорите да се движат с повишено внимание по път I-1 в района на град Сандански

На 3 април /петък/ e необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание при 421-ви км на път I-1, в района на гр. Сандански, поради профилактика на тол рамка. Дейностите ще се изпълняват между 10 ч. и 11 ч., като при реализацията им движението ще преминава поетапно в една лента. Трафикът ще се регулира с пътни знаци и сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.