Благоевград отбелязва 24 май с празнична програма, посветена на Светите братя Кирил и Методий и празника на града

Празнична програма с културни събития, шествия и музикални концерти, организира Община Благоевград по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград.
На 24 май Благоевград ще посрещне празника с тържествен ритуал пред паметника на Светите братя, шествие на училищата, концерт на школи и танцови формации, дефиле на абитуриентите и голям вечерен концерт на пл. „Македония“.
24 май (неделя)
10:00 – Изнесена библиотека – всеки ще има възможност да си извади безплатна читателска карта за Регионалната библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.
Градска градина
11:00 ч. – Тържествен ритуал по полагане на цветя пред паметника на Светите братя.
пред НХГ „Св. св. Кирил и Методий“
11:15 ч.
Празнично шествие на училищата на община Благоевград
11:30 ч. – Празничен концерт на децата на Благоевград
Площад „Македония“
18:30 ч. – Шествие на абитуриенти от Благоевград
Площад „Георги Измирлиев“
20:00 ч. – Концерт на Вениамин, Елизабет и Тома
Площад „Македония“