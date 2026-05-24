Благоевград отбелязва 24 май с празнична програма, посветена на Светите братя Кирил и Методий и празника на града

Празнична програма с културни събития, шествия и музикални концерти, организира Община Благоевград по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград.

На 24 май Благоевград ще посрещне празника с тържествен ритуал пред паметника на Светите братя, шествие на училищата, концерт на школи и танцови формации, дефиле на абитуриентите и голям вечерен концерт на пл. „Македония“.

24 май (неделя)

10:00 – Изнесена библиотека – всеки ще има възможност да си извади безплатна читателска карта за Регионалната библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград.

Градска градина

11:00 ч. – Тържествен ритуал по полагане на цветя пред паметника на Светите братя.

пред НХГ „Св. св. Кирил и Методий“

11:15 ч.

Празнично шествие на училищата на община Благоевград

11:30 ч. – Празничен концерт на децата на Благоевград

Площад „Македония“

18:30 ч. – Шествие на абитуриенти от Благоевград

Площад „Георги Измирлиев“

20:00 ч. – Концерт на Вениамин, Елизабет и Тома

Площад „Македония“