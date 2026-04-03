Пожар в апартамент в ж.к. „Спартак“ в Сандански нанесе материални щети

На 02.03.2026 г. около 12:23 часа е получен сигнал за пожар в апартамент в ж.к. „Спартак“ в гр. Сандански. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: мебели, опушени стени, бяла, черна и компютърна техника. Вероятна причина: в процес на установяване.

 

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград За периода от 08:00 часа на 02.04.2026 г. до 08:00 часа на 03.04.2026 г. в звената  за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са  регистрирани 6 сигнала за произшествия. Ликвидирани 3 пожара. С преки материални щети 1 пожар. Без нанесени материални щети 2 пожара. Извършени са 2 спасителни дейности. Лъжливи повиквания 1. При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

