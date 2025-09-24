НачалоБлагоевград
Окръжен съд-Благоевград отказа да измени мярката за неотклонение “задържане под стража“ на обвиняем в по-лека такава

By Екип Blagoevgrad.EU
0
20

Състав на Окръжния съд в Благоевград  потвърди определение на Районен съд-Благоевград и остави без уважение молбата на А. К. за изменение на наложената му мярка за процесуална принуда „задържане по стража“ в по-лека такава.

Съдебният състав, след като изследва събраните по делото доказателства, намери, че и към настоящия момент не е отпаднало обоснованото предположение, че обвиняемият е съпричастен към вменените му  престъпления.

Според съда липсват убедителни данни за опасност от укриване на обвиняемото лице. В тази връзка, съдебният състав споделя многократно излаганите доводи, както от останалите съдебни състави в Република България, така и на Европейския съд по защита на правата на човека,  че младостта и мобилността на едно лице не са основание, съответно предпоставка, за извода, че съществува опасност от укриването му,  дотолкова, доколкото не са документирани конкретни действия в тази насока, които да го уличават  и съответно да превръщат  хипотетичната опасност в реална такава.

Въззивният състав се солидаризира с изводите на Районен съд-Благоевград, че по отношение на обвиняемия е налице опасност от извършване на престъпление, която на този етап от досъдебното производство може да бъде преодоляна само и единствено с най-тежката мярка за процесуална принуда „задържане под стража“.  Касае се за лице, осъждано за престъпление от общ характер, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ и в изпитателния срок, определен му по това наказание, са му вменени и настоящите престъпления. Освен това обвиняемият има и още едно висящо досъдебно производство.

Съдебният състав отбеляза, че продължителността на търпяната от лицето мярка не надхвърля законово определените граници. Съдът не се съгласи с възраженията на обвиняемия, че с оглед влошеното му здравословно състояние не може да пребивава в условията на арест, тъй като  оплакванията за наличие на хронични проблеми, съобразно българското законодателство, позволяват и задължават съответните органи  да предлагат необходимите медицински грижи, включително и в условията на арест.

А. К. е  привлечен в качеството на обвиняем за заснемане и разпространение на порнографски материали и принуда.

Определението на Благоевградския окръжен съд е окончателно.

