Изборният процес във всички секции на територията на област Благоевград приключи

Изборният ден в област Благоевград приключи в спокойна обстановка. Няма данни за възникнали сериозни инциденти.

Създадена е необходимата организация за охрана при транспортирането на книжата и материалите от изборите до РИК. За да могат гражданите да упражнят избирателните си права, от 14.04.2026 г. до 19.04.2026 г. включително, от звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград са издадени общо 99 удостоверения /за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти/. Само през днешния ден техния брой е 44.