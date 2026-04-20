Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

От полицейски служители на 01 РУ-Благоевград, около 15:30 часа на 18.04.2026 г. е проверено жилище в гр. Благоевград, обитавано от 20-годишен мъж от града. В една от стаите на дома е открита полиетиленова сгъвка, съдържаща около 1,9 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а за случая е уведомена РП-Благоевград.

Около 07:50 часа на 17.04.2026 г. на път II-19 между гр. Добринище и гр. Банско е спрян лек автомобил „Опел Астра“, управляван от 38-годишен мъж от гр. Добринище. В хода на извършената проверка, с техническо средство полицейските служители установили, че водачът на автомобила шофира след употреба на наркотично вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 47-годишен мъж от гр. Благоевград, след като около 00:53 часа на 19.04.2026 г. в района на ул. „Преслав“ в гр. Благоевград, управляваният от него лек автомобил „Сеат“ е спрян за проверка от органите на реда. След извършена проба с техническо средство е установено, че водачът шофира след употреба на наркотик. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Разлог са иззети около 400 къса цигари без поставен задължителен бандеролен знак. Те били открити при извършена, на 18.04.2026 г., проверка на магазин за хранителни стоки в с. Бунцево, общ. Якоруда. Работата по случая продължава.

За времето от 04.04.2026 г. до 06.04.2026 г. е извършена кражба на монети от монетник на електрическа детска катерушка, находяща се пред заведение за хранене в гр. Благоевград. Приблизителната стойност на нанесената щета е около 167 евро. По случая е образуван заявителски материал.

Жител на с. Баничан, общ. Гоце Делчев е съобщил в РУ-Гоце Делчев, че в периода от месец октомври 2025 г. до 19.04.2026 г. е извършена кражба на голяма парична сума и златни накити от къща в с. Баничан. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

На 18.04.2026 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че на същата дата е констатирано увреждането на две бариери на паркинг към жилищна кооперация, находяща се в района на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград. По случая е образуван заявителски материал.

ПТП:

На 18.04.2026 г. около 10:20 часа на ул. „Рокфелер“ в гр. Петрич, лек автомобил „Хюндай“, управляван от 48-годишен мъж от гр. Петрич, включвайки се в движението от местостоянка е отнел предимството на мотоциклет „Кавазаки“, в резултат на което мотоциклетът се е блъснал в предната му лява част. С фрактура на подберицата е пострадал 41-годишният водач на мотоциклета. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На 19.04.2026 г. около 10:55 часа в с. Вълкосел, лек автомобил „Хонда“, управляван от 19-годишна жена от същото село е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в бетонна стена. Водачката на автомобила е пострадала с контузия на главата, а 18-годишната й спътничка е с натъртвания по тялото. Направената на водачката проба с техническо средство за употреба на алкохол е отрицателна.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 17.04.2026 г. до 08:00 часа на 20.04.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 14 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 9 пожара.

С преки материални щети 2 пожара.

Без нанесени материални щети 7 пожара.

Извършени са 4 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 18.04.2026 г. около 11:48 часа е получен сигнал за пожар в жилищна сграда в гр. Петрич. Погасен от екип на РСПБЗН-Петрич. Щети: бойлер, врата за баня и опушени стени.

На 19.04.2026 г. около 12:50 часа е получен сигнал за пожар в къща в гр. Благоевград. Погасен от два екипа на РСПБЗН-Благоевград. Щети: покривна конструкция.