Радев: Пенсиите няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълния размер по швейцарското правило

Пенсиите няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълния размер по швейцарското правило, заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът опроверга появилите се през последната седмица твърдения, че се подготвят съкращения на социални плащания, включително майчинството и на пенсии, както и че предстои покупка на ракети за изтребителите F-16 на стойност около 1 милиард долара.

По думите на министър-председателя Румен Радев предишната редовна власт е направила заявка за подобна военна поръчка, но е изпразнила хазната преди да си тръгне и такъв разход няма да се прави.

„Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българските пенсионери“, категоричен бе Румен Радев и допълни, че правителството изобщо не е обсъждало намаляване на социалните плащания.

Министър-председателят заяви още, че политиците, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.

От думите на премиера стана ясно, че вицепремиерът Донев ще предостави подробна информация за нерадостната реалност в публичните финанси. „Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“, заяви Радев.

Министър-председателят обяви още, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят данни за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки при управлението на публични средства, както и високи възнаграждения в държавни дружества, които работят на загуба.

Румен Радев подчерта, че на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, което се проведе тази сутрин, е обсъдена смяната на особения търговски управител на „Лукойл“, по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, като предстои правителството да назначи нов такъв.

Министър-председателят посочи, че се възобновява работата по Плана за справедлив преход, като предстоят срещи с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол, с цел средствата по него да достигнат до хората и да подпомогнат развитието на регионите.