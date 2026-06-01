Засилен контрол над мотористи, колоездачи и електрически превозни средства в област Благоевград

За времето от 01.06.2026 г. до 07.06.2026 г. на територията на всички държави членки в Европейската мрежа на службите на пътна полиция – ROADPOL ще се извършват засилени проверки на двуколесни превозни средства – мотоциклети, мотопеди, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. В тази връзка, на територията на нашата страна също ще се проведе специализирана полицейска операция с насоченост към контрола на нарушения, свързани с управлението на мотоциклети, мотопеди, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Пред местни журналисти старши инспектор Георги Бучков – началник група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Благоевград оповести, че от полицейските служители, които имат правомощия да осъществяват контрола на движението по пътищата ще се следи за правоспособност на водачите на мотоциклети и използват ли обезопасителна каска, а също така и дали има сключена застраховка Гражданска отговорност. По отношение на велосипедистите вниманието ще бъде насочено към изправността на велосипедите, оборудвани ли са със звънец и светлоотразители и дали се спазва забраната за превозване на други лица, ако водачите са до 18-годишна възраст. За водачите на индивидуални електрически превозни средства има промяна в минималната възраст на лицата, които ги управляват и тя е 16 години. В тази връзка, от органите на реда ще се осъществява стриктен контрол, както на спазването на разрешената възраст на водача, така и на оборудването със светлини на индивидуалното електрическо превозно средство и спазването на забраната то да бъде управлявано в тъмната част на денонощието. При констатиране на случаи на агресивно и/или опасно управление на двуколесни превозни средства водачите ще бъдат извеждани от движение безопасно и своевременно и ще бъде взето отношение на място.