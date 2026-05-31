Специализирана акция в нощна Благоевград: масови проверки и засилено полицейско присъствие

Снощи на територията на града се проведе специализирана полицейска операция, насочена към контрол на обществения ред и превенция на противозаконни действия в нощните часове.

По време на акцията, организирана от Благоевград, бяха извършвани проверки на пешеходци и водачи на моторни превозни средства. Полицейските екипи са осъществили и контролни действия спрямо групи младежи със съмнително поведение, включително проверки и обиски при необходимост.

Засилено полицейско присъствие е било разположено пред табаци, както и в района на нощни клубове и заведения в града. Проверявани са и охранители, ангажирани с нощната охрана, с цел установяване на евентуални нарушения или нерегламентирани практики.

От страна на органите на реда е заявено, че подобни действия имат превантивен характер и целят ограничаване на престъпността и повишаване на сигурността в късните часове.

Акциите се провеждат под координацията на ОДМВР – Благоевград, като се очаква да продължат и в следващите дни.

Ръководството на операцията е под надзора на старши комисар Илия Тупаров, който координира засилените мерки за сигурност в региона.

