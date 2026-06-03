По предложение на държавните висши училища и научните организации
Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат студенти и докторанти в
редовна и задочна форма на обучение в държавните висши училища и научните
организации през академичната 2026/2027 г.
Средният размер на годишната такса за обучение на студенти в държавните
висши училища ще бъде 545 евро, а средният размер на таксата за кандидатстване –
40 евро.
За докторанти в държавните висши училища средната годишна такса ще бъде
1130 евро, като средният размер на таксата за кандидатстването им ще е 130 евро.
Средният размер на таксата за кандидатстване в научните организации ще е 25
евро, при средна такса за обучение на докторанти в тях 435 евро.
Утвърдените такси ще обхванат над 147 000 студенти и докторанти в редовна и
задочна форма на обучение.
Утвърдиха таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти за академичната 2026/2027 година
По предложение на държавните висши училища и научните организации