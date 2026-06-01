Двама обвиняеми за участие в организирана престъпна група с мерки „задържане под стража“ и „домашен арест“

Състав на Благоевградския окръжен съд уважи искането на Окръжна прокуратура – Благоевград за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ и „домашен арест“ спрямо обвиняеми за участие в организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на наркотични вещества.

По силата на определението на Благоевградския окръжен съд на 40-годишна жена е взета най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, а на втория обвиняем – 60-годишен мъж, съдът е наложил исканата от държавното обвинение мярка за неотклонение „домашен арест“. Съдът разпореди контролът по спазването на мярката за неотклонение „домашен арест“ да се осъществява чрез средство за електронно наблюдение.

Според съдията-докладчик по делото анализът на събрания до момента по разследването доказателствен материал – свидетелски показания, протоколи за претърсване и изземване, експертни справки, част от веществените доказателства и др. – позволява да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че двамата обвиняеми са съпричастни към деянията, предмет на повдигнатите срещу тях обвинения.

Съдът приема, че е налице и реална опасност при налагане на мерки за неотклонение, различни от исканите от държавното обвинение „задържане под стража“, съответно „домашен арест“, двамата обвиняеми да извършат престъпление. Според съда не е налице реална опасност лицата да се укрият. И двамата обвиняеми са с установена самоличност, имат постоянни адреси в страната и са трудово ангажирани.

Определението на Благоевградския окръжен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано и/или протестирано пред Апелативен съд – София.