Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 19-годишен петричанин, след като около 03:50 часа на 01.06.2026 г., управляваният от него лек автомобил „Сузуки Витара“ е спрян за проверка на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Петрич и с техническо средство е установено, че младежът шофира след употреба на наркотично вещество. В хода на работата по случая е проверено, обитаваното от него жилище в ж.к. „Изток“ в гр. Петрич, където са открити електронна цигара с течност, реагираща положително на канабис, мелничка с около 0,93 грама сух канабис по нея и около 7 флакона, съдържащи течност, която е предоставена за изследване. Уведомена е компетентната прокуратура. Работата продължава.

На 01.06.2026 г. в обезлесен участък в местността „Марковица“, землище на с. Яворница, от полицейски служители на РУ-Петрич са намерени засадени около 65 тревисти растения, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа са задържани двама мъже на 36 и 67 години от гр. Благоевград. Около 07:30 часа на 01.06.2026 г. на паркинг на сектор „Пътна полиция“ в Благоевград, между тях и 50-годишен техен съгражданин е възникнал скандал, при който 50-годишният е ударен и пострадал с комоцио. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на РУ-Сандански работят по получено съобщение от 62-годишен жител на с. Ласкарево, че в периода от 14.05.2026 г. до 28.05.2026 г., чрез комуникация със съобщения и обаждания през мобилно приложение, е въведен в заблуждение да изпраща парични суми на посочени му банкови сметки за закупуване на борсови акции и злато, от което ще получи парична печалба. На мъжа е нанесена имотна вреда на приблизителна стойност около 21 650 евро. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Досъдебно производство за извършено престъпление по чл.353ж от НК е образувано, след като на 01.06.2026 г. в местността „Камено“, землище на гр. Разлог са установени две водоземни съоръжения от бетон, предназначени за събиране и използване на подпочвени води, които са без издадена надлежна документация от компетентен орган. Работата по случая продължава.

В следобедните часове на 01.06.2026 г. на ул. „Ел тепе“ в гр. Петрич, от органите на реда е спрян лек автомобил „БМВ“, управляван от 48-годишен мъж от града. При извършената проверка е установено, че водачът на автомобила шофира без свидетелство за управление на МПС. Същият е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.