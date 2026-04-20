Партията на Румен Радев печели убедително изборите в България, ще има пълно мнозинство от 131 депутата

Резултатите по-долу са при 60 % обработени бюлетини

За Народното събрание има 240 места и влизат само партии над 4%.

Приблизително разпределение на мандатите:

ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ → 131 депутата

→ 131 депутата ПП–ДБ → 42 депутата

→ 42 депутата ГЕРБ-СДС → 38 депутата

→ 38 депутата ДПС → 15 депутата

→ 15 депутата ВЪЗРАЖДАНЕ → 14 депутата

Общо: 240 депутати

Прогнозно разпределение на мандатите: „Прогресивна България“ с убедително мнозинство

При хипотетично разпределение на гласовете от парламентарни избори през 2026 г., формацията „Прогресивна България“ би получила категорично мнозинство в Народното събрание с около 131 депутати от общо 240.

Данните показват, че партията събира 44.587% от вота, което след преизчисление спрямо формациите, преминаващи 4-процентната бариера, ѝ осигурява самостоятелно управление.

На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ с приблизително 42 мандата (14.263%), следвана от ГЕРБ-СДС с около 38 депутати (13.013%).

По-малките парламентарни сили също запазват присъствие: ДПС би разполагала с около 15 народни представители (4.966%), а „Възраждане“ – с приблизително 14 мандата (4.581%).

Разпределението е изчислено по пропорционален модел, подобен на използвания в българската избирателна система, като са отчетени само формациите, преминали изборния праг.

При такъв резултат „Прогресивна България“ би могла да състави правителство без коалиционни партньори — рядък сценарий в съвременната българска политика.

Анализатори отбелязват, че подобна концентрация на парламентарна подкрепа би дала възможност за по-бързо приемане на законодателни инициативи, но също така поставя въпроси за баланса на властите и ролята на опозицията.