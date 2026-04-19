Изборният ден в Благоевградско приключи с 48.86% активност

Към 20:00 часа избирателната активност в област Благоевград възлиза на 48.86%, като общо 154 931 избиратели са гласували от 317 089 души по избирателните списъци.

Данните показват значителни различия между отделните общини, като най-висока активност е отчетена в Белица – 70.24%, следвана от Симитли – 68.54%, Якоруда – 68.12% и Разлог – 65.33%.

В същото време най-ниска остава активността в община Благоевград – 36.46%, както и в Петрич – 42.72%. Обобщените резултати показват умерен интерес към вота в региона, като в редица по-малки общини активността значително надхвърля средната за областта.