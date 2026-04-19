Над 34% избирателна активност в Благоевградско до 16:00 часа

Близо една трета от имащите право на глас в Благоевградска област са преминали през избирателните секции до ранния следобед. По данни на Районната избирателна комисия, към 16:00 часа вота си са дали 108 618 души, което представлява 34,25 процента от общия състав на избирателите в региона. Статистиката показва значителен ръст спрямо 11:00 часа сутринта, когато активността беше едва 11,40 на сто.

Надпреварата за най-високо участие се води оспорвано между две общини, които вече преминаха психологическата граница от половината гласоподаватели. Това са Симитли с 50,82 процента и Белица с 50,74 процента. Високо гражданско присъствие се наблюдава още в Якоруда, Разлог, Банско и Кресна. В общините Струмяни и Сандански до урните са отишли съответно 43,47 на сто и 40,12 на сто от хората в списъците.

На другия полюс остават най-големите общински центрове. Благоевград с 25,90 процента и Петрич с 26,92 процента отчитат най-слаб интерес към момента, оставайки под средните стойности за областта. В региона на Гоце Делчев и съседните общини Хаджидимово, Сатовча и Гърмен, активността варира стабилно между 35 и 38 процента.

Изборният ден не премина без технически спънки. Секретарят на РИК Йорданка Борисова съобщи за преустановено машинно гласуване в секция номер 6 в град Петрич. Поради техническа неизправност, която не е могла да бъде отстранена, комисията е взела решение гласуването там да продължи изцяло с хартиени бюлетини.