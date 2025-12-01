Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

На 28.11.2025 г. около 00:30 часа в района на ул. „Славянска“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е проверен непълнолетен чужд гражданин, у когото са открити цигара с около 0,47 грама сух канабис и хартиена сгъвка, съдържаща около 4,7 грама сух канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Петрич е задържан 23-годишен петричанин, който в обедните часове на 30.11.2025 г. в ж.к. „Цар Самуил“ в гр. Петрич е направил опит да изхвърли във вход на жилищен блок найлонов пакет, съдържащ около 6 грама съцветия, които след направен полеви тест са реагирали положително на канабис. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 03:20 часа на 30.11.2025 г. в 01 РУ-Благоевград е получено съобщение, че в жилище в гр. Благоевград, където са се намирали група непълнолетни младежи, към тях се присъединили 18-годишен благоевградчанин и 20-годишен чужд гражданин, които започнали да чупят покъщнина. Незабавно на място пристигнали полицейски служители, които задържали двете лица, като при извършената проверка е установено, че в жилището са счупени две крила на интериорни врати и полилей, а върху шкаф в една от стаите е открито около 1,1 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на амфетамин. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Около 22:20 часа на 28.11.2025 г. в с. Рибново е възникнала физическа саморазправа между двама мъже на 30 и 31 години от същото село и 49-годишен мъж от с. Филипово, при която 31-годишният е пострадал с фрактура на предмишницата, а 30-годишният – с разкъсно-контузна рана на главата. По случая е образувано досъдебно производство.

При извършена, около 23:00 часа на 28.11.2025 г. на ул. „Свобода“ в гр. Сандански, проверка на лек автомобил „Рено Клио“, от органите на реда е установено, че автомобилът е с поставени регистрационни табели, които са издадени за друго МПС, а 28-годишният му водач от гр. Петрич не притежава свидетелство за управление на МПС. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

От полицейски служители на РУ-Сандански е задържан 40-годишен мъж от гр. Дупница, след като около 10:00 часа на 30.11.2025 г., управляваният от него лек автомобил „Ауди“ е спрян за проверка в с. Склаве и от органите на реда е установено, че предоставеното им от водача свидетелство за управление на МПС не е истинско. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В 02 РУ-Благоевград е получено съобщение за това, че за времето от 00:30 часа до 08:20 часа на 29.11.2025 г. са срязани предните гуми и са счупени предното и задно панорамни стъкла и странично стъкло на лек автомобил „БМВ“, паркиран в района на ул. „Предел“ в гр. Благоевград. От работещите по случая полицейски служители е задържан 25-годишен благоевградчанин, чиято съпричастност към извършеното деяние е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Полицейски служители на РУ-Петрич работят по получен сигнал за извършена, между 18:00 часа и 22:15 часа на 30.11.2025 г., кражба на около 45 кутии цигари от магазин за кафе и цигари в гр. Петрич. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

ПТП:

На 30.11.2025 г. около 17:50 часа в района на кръгово кръстовище между ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „14-ти полк“ в гр. Благоевград, лек автомобил „Смарт“ с 48-годишен водач от гр. Благоевград е блъснал 74-годишен мъж от града, който е пресичал пътното платно на пешеходна пътека. Пешеходецът е пострадал със спукан череп и кръвоизлив в ляво на черепа. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

На 30.11.2025 г. около 18:40 часа на земен път в землището на с. Крибул е станало ПТП, при което четириколесно превозно средство с неустановени марка и модел е излязло в дясно от пътя, като 28-годишният му водач от същото село е пострадал с контузия на пръст на ръката. На мъжа е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 28.11.2025 г. около 22:25 часа по пътя между гр. Благоевград и с. Рилци, 55-годишен мъж от с. Джерман, общ. Дупница е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 2,61 промила алкохол, констатирано след направена проба с техническо средство.

На 29.11.2025 г. около 01:44 часа по ул. „Яне Сандански“ в гр. Кресна, 61-годишен мъж от града е управлявал лек автомобил „Ленд Ровер Фриландер“ с наличие на 1,50 промила алкохол, констатирано след направена проба с техническо средство.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 28.11.2025 г. до 08:00 часа на 01.12.2025 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 14 сигнала за произшествия.

Ликвидирани са 6 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети е възникнал 5 пожара.

Извършени са 8 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 01.12.2025 г. около 01:22 часа е получен сигнал за пожар в барака в гр. Кресна. Погасен от екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: дървен навес и дърва за огрев. Вероятна причина: неправилно ползване на отоплителен уред.