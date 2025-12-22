НачалоАктуално
АктуалноРегионаПетрич

Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона през граничния преход “Кулата – Промахон”

By Екип Blagoevgrad.EU
0
63

Временно е ограничено движението на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона по път I-1 (Е-79) София – Кулата през граничния преход “Кулата – Промахон” поради протест на гръцки фермери. Това съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Шофьорите изчакват на място. Протестът на гръцките фермери започна на 3 декември. С блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството в навечерието на празниците, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

На “Кулата-Промахон” в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно. Гръцкото правителството за пореден път каза, че е отворено за диалог, който земеделците определиха като формален и заявиха продължаване на протестните мобилизации. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания.

предишна статия
КС образува дело за референдум за еврото

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: