Временно е ограничено движението на МПС над 12 тона през граничния преход “Кулата – Промахон”

Временно е ограничено движението на моторни превозни средства (МПС) над 12 тона по път I-1 (Е-79) София – Кулата през граничния преход “Кулата – Промахон” поради протест на гръцки фермери. Това съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ).

Шофьорите изчакват на място. Протестът на гръцките фермери започна на 3 декември. С блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството в навечерието на празниците, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

На “Кулата-Промахон” в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно. Гръцкото правителството за пореден път каза, че е отворено за диалог, който земеделците определиха като формален и заявиха продължаване на протестните мобилизации. Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания.