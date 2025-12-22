НачалоБългария
КС образува дело за референдум за еврото

Конституционният съд образува конституционно дело по искане на 51 народни представители „за установяване на противоконституционност на решение на Народното събрание за неприемане на Решение за отхвърляне на предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“, внесено от президента Румен Радев на 12 май тази година. Това съобщиха от пресслужбата на Конституционния съд.

Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

В искането на народните представители се посочва, че решението противоречи на разпоредби от Конституцията на Република България, както и на международните договори, по които Република България е страна. Сред вносителите на искането са народни представители от „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ.

