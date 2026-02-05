НачалоБългария
Три лавини паднаха в района на Седемте рилски езера

By Екип Blagoevgrad.EU
Планинските спасители предупреждават за повишена лавинна опасност в района на Седемте рилски езера. През вчерашния ден са паднали три лавини, съобщиха за БНР от планинския спасителен отряд в Дупница.

Лавинната опасност по циркуса се увеличи през последните дни с промяната на времето, добавят спасителите. Снежната покривка на Седемте рилски езера достига 1,2 метра и това привлича скиори, привърженици на екстремните спускания, сноубордисти. Една от лавините е предизвикана точно от сноубордисти, другите две са от групи туристи, които при преминаване са предизвикали свличането на снежната маса. Няма пострадали.

“Има по-висока лавинна опасност, повишена. В момента духат силни ветрове, времето се затопля. Лифтът не работи заради вятъра”, каза Мартин Джокин, ръководител на екипа от четирима спасители на дежурство на Седемте рилски езера.

