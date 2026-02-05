Доброволци от БМЧК – Благоевград отбелязаха Световния ден за борба с рака

На 4 февруари, доброволците от БМЧК – Благоевград отбелязаха Световния ден за борба с рака, откриването, лечението и превенцията на раковите заболявания. Тази година инициативата мина под мотото „Уникални и единни“.

Целта на инициативата е всеки един човек, като личност и част от обществото, да допринесе за намаляване на броя на болните от рак.

Чрез грижи за здравето, превенция и медицински грижи.

Хората да се замислят и да не пропускат профилактичните си прегледи, защото най-добрите шансове за пълно излекуване от рак са когато диагнозата се постави в ранен стадий.