На 5 февруари православната църква почита паметта на Св. мъченица Агатия (от старогръцки името означава Добра). Света Агатия е живяла по време на римския император Декий (249–251), когато е имало жестоки гонения срещу християните.

Във всички области на империята било заповядано да ги предават на мъчения и смърт. Агатия (Добра) е родена в Палермо (Сицилия) – била скромна християнка, славела се със своята красота, добродетел и знатен род. Родителите й оставили голямо богатство, но тя малко ценяла земните блага.

Когато местният управител Квинтиан пратил войници, тя спокойно отишла с тях в Катания. Подложена на жестоки мъчения, Агатия запазила силата на духа си и нищо не можело да я накара да се отрече от Христовата вяра. Славата на мъченическата й смърт бързо се разнесла сред вярващите и веднага след нейната смърт християните построили църква над нейната гробница. Простата дреха, която тя обикновено носела, била поставена на гроба й за спомен на нейното смирение.

Жителите на Катания благоговейно тачат нейната памет. Недалеч от града се намира вулканът Етна, който от време на време бълва огън и гореща лава. Веднъж, когато страшно изригване застрашавало града с гибел, те взели дрехата на света Агатия и я държали срещу огъня. Бедата минала и катанските жители благодарили на светата мъченица за нейното застъпничество. Това било в годишнината на нейната смърт.

На днешният ден празнуват всички, които носят името: Добрин, Добринка, Добромир, Добромира, Добри