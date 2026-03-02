Старши комисар Илия Тупаров е новият директор на ОДМВР-Благоевград

Днес в ОДМВР-Благоевград, от главния секретар на МВР-главен комисар Георги Кандев, пред състава на областната дирекция и местни журналисти бе представен новия директор на ОДМВР-Благоевград старши комисар Илия Тупаров.

Старши комисар Илия Тупаров е роден през 1974 година и е завършил ВИПОНД /факултет „Национална полиция/ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ специалност „Право“. В системата на МВР е от 1999 година, като е изпълнявал различни длъжности в РУ-Петрич, а от 2021 г. до 2024 г. е началник на РУ-Петрич. От 2024 г. е разузнавач в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР-Благоевград.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 02.03.2026 г. той е назначен за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР-Благоевград.

Пред местни журналисти главен комисар Кандев подчерта, че основна мисия, както на служебното правителство, така и на МВР е обезпечаването на законосъобразни, честни и ясни избори. Той оповести също, че са констатирани нарушения в изборния процес в шест общини в област Благоевград, което е допринесло за взетото решение да бъде сменено ръководството на областната дирекция. „Указанията към областните дирекции на МВР са провеждане на законосъобразни, ясни, честни и открити избори.“ – заяви той.