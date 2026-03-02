Проведе се първото заседание на РИК 01-Благоевград

Днес, 02.03.2026 г., се проведе първото заседание на РИК – Първи изборен район –Благоевградски във връзка с предстоящите парламентарни избори на 19 април.

Комисията беше назначена от Централна избирателна комисия (ЦИК), след като по време на консултациите в областната администрация не беше постигнато съгласие за състава й.

На първото заседание бяха предоставени и маркирани печатите, с които РИК ще работи, и бяха подписани приемно-предавателните протоколи за предоставянето на 3 бр. печати.

Приветствие отправи областният управител Николай Куколев, който пожела ползотворна работа на комисията и се ангажира с пълно съдействие от страна на Областна администрация по отношение на организационната и техническа подкрепа, за да може изборният процес да бъде честен, законосъобразен и добре организиран.

Председателят на РИК-Благоевград Мартин Бусаров увери, че Районната избирателна комисия и Областна администрация винаги са работили в условия на добра координация и често са били давани за пример за ефективното си взаимодействие. Той изрази надежда тази утвърдена практика да бъде запазена и занапред.