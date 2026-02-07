С празнична украса и лакомства: Огромна дупка в Благоевград празнува 6 месеца

В Благоевград граждани отпразнуваха „шестия месец“ на една от най-известните пътни дупки в града – с торта, балони и празнична украса. Снимки от импровизираното тържество, публикувани в местни Facebook групи, бързо събраха десетки реакции и коментари.

На кадрите се вижда как около необезопасения участък е организирана истинска празнична сцена: маса с торта и лакомства, цветни балони и надпис „6 месеца пътна дупка! Честит рожден ден!“. Сребърни балони с цифрата 6 добавят допълнителен колорит, а атмосферата напомня детско парти – с тази разлика, че поводът е чисто инфраструктурен.

Очевидци разказват, че почерпката е била съвсем реална и достъпна за минувачите, а инициативата предизвика усмивки сред местните жители. Организаторите на „празника“ подчертават, че чрез хумор и внимание към детайла се опитват да насочат общественото внимание към нуждата от спешен ремонт.