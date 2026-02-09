НачалоНовини
Между 10 и 13 февруари ще се обрушват скатове в участък от АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
През тази седмица – от 10 февруари до 13 февруари, ще се обрушват скатове в участъка между 52-и и 54-и км на АМ „Струма“ в област Кюстендил. Дейностите ще се изпълняват в платното за  Благоевград от 8 ч. до 17 ч., като при реализацията им временно ще се ограничи достъпът до аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

