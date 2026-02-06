Водач, обвинен за причиняване на смъртта на пешеходец в гр. Кресна, остава в ареста

По искане на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът взе най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 34-годишния К.В., привлечен в качеството на обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие.

Около 06,56 ч. на 03.02.2026 г. в гр. Кресна, област Благоевград, при управление на лек автомобил К.В. нарушил правилата за движение по пътищата, като допуснал пътнотранспортно произшествие – блъснал пресичащия пътното платно пешеходец – 48-годишния Д.К. Вследствие на получените тежки травматични увреждания мъжът починал на място.

От събраните до момента доказателства се установява, че скоростта на движение на лекия автомобил към момента на удара е била значително надвишаваща разрешената за населеното място скорост и същата не е била съобразена с ограничената видимост в ранния сутрешен час и мократа асфалтова настилка.

След настъпване на пътнотранспортното произшествие обвиняемият К.В. не е оказал помощ на пострадалия и не е уведомил за него незабавно по надлежния ред.

Престъплението, за което е привлечен като обвиняем, е тежко по смисъла на закона и е наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от 10 години.

Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.