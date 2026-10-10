Районната прокуратура в Благоевград проверява доставката и монтажа на пътни мантинели

Районната прокуратура в Благоевград извършва проверка, свързана с покупката, доставката и монтажа на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа. Информацията беше съобщена от вътрешния министър Иван Демерджиев по време на парламентарно изслушване, посветено на обществените поръчки за пътни мантинели.

По думите на министъра МВР има съмнения относно автентичността на част от сертификатите за мантинели, доставяни и монтирани по по-стари договори на Агенция „Пътна инфраструктура“. Проверява се дали документите са истински и дали отразяват действителните характеристики на съоръженията.

Съобщената проверка обхваща ограничителни системи по републиканската пътна мрежа, възложени по по-стари договори. Tя не се отнася до новите мантинели, които държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД започва да поставя.

По време на изслушването Демерджиев е посочил и данни за общи офиси, електронни адреси и телефонни номера между свързани лица и дружества. Тези обстоятелства продължават да се проверяват, а събраните материали се предоставят на прокуратурата.

Към момента няма обявени окончателни резултати от проверката, нито установена наказателна отговорност по случая. Съмненията относно сертификатите и качеството на съоръженията не следва да се приемат като доказани нарушения, преди компетентните органи да приключат работата си.

Темата е от значение за безопасността на движението, тъй като мантинелите са предназначени да ограничават последствията от пътни инциденти и да предотвратяват навлизането на превозни средства в насрещното движение.