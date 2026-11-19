Общо 14 обекта в София, Пловдив, Благоевград, Сандански, Дупница и Сливен са били проверени в рамките на съвместната акция. При контролните действия служителите на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП са установили 14 нарушения.

Сред най-честите нарушения е липсата на фискално устройство – такова не е било открито в 9 от проверените дружества. Установени са и несъответствия между наличните парични средства в касите и сумите, отчетени чрез фискалните устройства.

Според нормативните изисквания фирмите за бързи кредити са длъжни да отчитат с касови апарати получените плащания от клиенти за лихви и просрочени задължения.

По време на проверките в един от обектите е отказано съдействие на контролните органи. Затова е наложена забрана за достъп до него за срок от 48 часа, с цел да се гарантира провеждането на проверката и да се предотврати евентуално укриване или унищожаване на счетоводни документи. НАП предстои да поиска от съда удължаване на запечатването на обекта до 60 дни.

При друга проверка в София е установена схема с участието на три дружества – едното е собственик на капитала, второто отпуска кредитите, а третото събира задълженията. От трите фирми са изискани документи, като предстоят допълнителни контролни действия.

Проверяваните дружества трябва да предоставят и допълнителна информация на приходната агенция. Целта е да се установи дали има съпричастност към евентуално укриване на приходи.

Проверките в Благоевград и останалите градове са част от засиления контрол върху дейността на компаниите за бързи кредити и спазването на данъчното законодателство.