Междуведомствена комисия проверява готовността за зимно поддържане на републиканските пътища и автомагистрала „Струма“ в област Благоевград.

При проверките се следи състоянието на снегопочистващата техника, както и наличието на необходимите количества сол, луга и инертни материали за обработка на пътните настилки през зимния сезон.

Пътноподдържащите фирми са поръчали общо 86 нови машини, които ще бъдат използвани при зимното поддържане на пътната мрежа.

Проверките имат за цел да установят дали организациите и техниката са готови да реагират при снеговалежи и усложнена зимна обстановка, така че да се осигури безопасното движение по пътищата в областта.