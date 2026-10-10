Две благоевградски училища с нови директори

Промени в ръководството на Осмо СУ „Арсени Костенцев“ и Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в Благоевград бяха обявени на 9 октомври. Назначенията са свързани с предстоящи конкурси и промени в досегашното управление на учебните заведения.

Галина Владова е определена за временно изпълняващ длъжността директор на Осмо средно училище „Арсени Костенцев“ в благоевградския квартал „Еленово“. Тя е преподавател по математика и информатика и досега е била заместник-директор по учебната дейност. Владова поема управлението след преминаването на Сергей Биров начело на Регионалното управление на образованието – Благоевград. Тя ще ръководи училището до провеждането на конкурс.

Промяна има и в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, известна като бившата Солунска гимназия. Начело на учебното заведение застава Любима Манолова, която досега е заемала длъжността заместник-директор. Тя е музикален педагог и е завършила Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Назначенията идват на фона на обявените от РУО – Благоевград конкурси за директори на училища в областта. На 1 октомври регионалното управление публикува процедура за заемане на директорски длъжности в 28 учебни заведения.