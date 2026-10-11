Четири пункта ще събират опасни отпадъци и стари електроуреди в Благоевград на 12 и 13 октомври

Жителите на Благоевград ще могат да предадат опасни отпадъци от домакинствата и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на четири мобилни пункта на 12 и 13 октомври.

В понеделник, 12 октомври, мобилният пункт ще бъде разположен на две места в града. От 10:00 до 12:30 часа гражданите ще могат да предават отпадъци до сградата на Камерна опера, на ъгъла на улица „Свети Иван Рилски“ и площад „Македония“. Следобед, от 13:00 до 16:00 часа, пунктът ще бъде на паркинга пред супермаркета в ж.к. „Еленово“, на улица „Георги Андрейчин“, в района на БГ Маркет.

Във вторник, 13 октомври, събирането ще продължи в още два квартала. От 10:00 до 12:30 часа пунктът ще бъде на паркинга пред автомивката CarWash и блок 36 в ж.к. „Запад“. Между 13:00 и 16:00 часа гражданите ще могат да предават отпадъци на паркинга зад супермаркет „Стоми“ на улица „Освобождение“ в ж.к. „Струмско“.

Сред опасните отпадъци, които ще се приемат, са лекарства с изтекъл срок на годност, живак и уреди, съдържащи живак, домакински препарати и химикали, препарати за растителна защита, киселини, основи, лакове и бояджийски материали.

В рамките на кампанията ще се събира и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, включително стари битови електроуреди, компютри, клавиатури, принтери, мобилни телефони, таблети и климатици.

За предаване на обемни електроуреди може да бъде подадена заявка на телефон 0878 242 572 към „Ауто-Скрап“ ООД.

От организаторите напомнят, че опасните отпадъци и старата електроника не трябва да се изхвърлят в контейнерите за смесен битов отпадък, тъй като могат да създадат риск за здравето и да замърсят околната среда.